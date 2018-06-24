Италия будет выступать за отмену антироссийских санкций - Сальвини

Отмечается, что Италия будет упорно продвигаться к цели по снятию санкций с России. Об этом сегодня, 16 июля, сделал заявление глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Как рассказал журналистам Сальвини, Италия станет одной из первых стран, которая выступит за отмену антироссийских санкций и первой отдаст за это свой голос. По его словам, страна будет поддерживать именно эту позицию, которая движется в нужном русле.

Также глава МВД поспешил отметить, что Италия ставит своей основной целью отмену ограничительных мер в отношении России, в связи с чем до конца текущего года власти уже запланировали целый комплекс посвященных этому мероприятий.