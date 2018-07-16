Встреча окончена: Путин и Трамп проговорили более 2 часов

Изначально планировалось, что президенты США и России будут общаться в режиме тет-а-тет 1 час 30 минут. Однако, разговор растянулся на 2 часа 10 минут.

Как стало известно, Путин и Трамп завершили свой разговор, который проходил в узком кругу. Пресса при данной встрече не присутствовала. Теперь президенты США и России проведут переговоры с расширенным составом. Планируется, что в таком формате разговор будет длится 1 час 45 минут.

На счет тет-а-тет встречи Путина и Трампа ранее высказался помощник российского президента Юрий Ушаков. Он назвал разговор президентов главным событием лета. По словам Ушакова, встреча не имела временных ограничений. Теперь же стало известно, что Путин и Трамп действительно не стали ограничивать себя регламентом времени. Они беседовали куда дольше, чем предполагалось. Об итогах переговоров главы США и России расскажут позже на пресс-конференции.