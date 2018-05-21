Booking.com перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС

Сервис Booking.com перестал работать в Крыму. Представители ресурса сообщили, что обязаны соблюдать торговые санкции Евросоюза.



Ресурс, с помощью которого можно бронировать отели и хостелы, перестал работать в Крыму. Об этом рассказали пользователи сервиса. Когда человек пытается бронировать место, система выдает сообщение о том, что сайт не может предоставить пользователю возможность забронировать проживание в Крыму. Представители ресурса отмечают, что осуществление брони возможно только для деловой поездки.

Однако пострадали не только туристы, но и владельцы отелей и хостелов. Теперь они не видят оценки пользователей, посетивших объекты размещения.

Сотрудники Booking.com заявили, что поддерживают санкции ЕС, поскольку их офис находится в Нидерландах.