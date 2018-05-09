Иран обратился в Международный суд ООН с жалобой на США

Причиной обращения в высший международный судебный орган стали односторонние санкции США против Ирана.

Об этом заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в социальной сети Twitter. Он сообщил, что Иран остается приверженцем закона, несмотря на привычку США постоянно нарушать его, которой необходимо противостоять.

В мае Дональд Трамп объявил о выходе из разработанного совместно с Ираном, Великобританией, Россией, Китаем и другими странами в 2015 году плана действий. Он подразумевал договоренность, которая введет ограничения на ядерные разработки и испытания Ирана. Взамен должны были подлежать отмене введенные некогда рестрикции США и санкции ЕС. Однако в настоящее время президент США не намерен соблюдать сделку. Более того, он собирается, помимо прежних, ввести новые ограничения.

Однако указал, что готов к новым переговорам, выдвинув Тегерану непосильные для выполнения условия. Иран принял соответствующие контрмеры, обратившись в международный суд.

В свою очередь, ЕС тоже не остался в стороне и ввел защитные меры в отношении Ирана, в соответствии с которыми европейским компания запрещается следовать ограничениям Вашингтона.

Не только Иран недоволен действиями США. Напомним, сегодня Китай подал иск в ВТО из-за введенных американскими властями пошлин на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов. Правительство КНР убеждено, что санкции США вредят не только национальной, но и мировой экономике.