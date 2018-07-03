Трамп пообещал Мэй обсудить с Путиным отравление Скрипалей

СМИ удалось узнать, о чем Трамп хочет поговорить с Путиным во время встречи в Хельсинки. Как оказалось, американский президент хочет обсудить тему торговли, Китая, а также ядерный потенциал.

Кроме того СМИ рассказали о том, что американский президент Дональд Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Во время беседы он пообещал ей, что как только лично встретится с российским лидером Владимиром Путиным, то сразу же обсудит с ним отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Примечательно, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки проходит встреча Путина и Трампа. Они уже успели обменяться крепким рукопожатием и Трамп даже подмигнул Путину, что не осталось незамеченным для СМИ.