Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

Комитет Госдумы обговорил пенсионную реформу. Министр труда Максим Топилин сообщил, что повышать пенсионный возраст нужно именно сейчас.



В профильном комитете состоялось заседание, в ходе которого ободрили пенсионную реформу и обговорили её детали. Представители комитета Госдумы считают, что другого периода, когда уменьшается количество входящих на рынок, не будет. Максим Топилин сообщает, что другой шанс для внедрения реформы может выпасть примерно через 20 лет.

Чиновник отметил, что продолжительность жизни увеличилась на восемь лет в период с 2000 года. Ожидается, что до 2030 года это число возрастет до семнадцати.

Помимо повышения пенсионного возраста, власти говорят об увеличении размера пенсии на 1000 рублей. По данным статистики, это 7% от полной суммы.