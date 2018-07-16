Путин предложил Трампу поговорить о "болевых точках"

Как известно, в Хельсинки проходит саммит Россия-США, на который уже прибыли российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Они обменялись крепким рукопожатием,а также сказали приветственную речь перед журналистами, после чего удалились на встречу, которая проходит тет-а-тет.

СМИ сообщают о том, что первым с журналистами заговорил Путин. Он отметил, что всех рад приветствовать на гостеприимной земле Финляндии, а также отметил, что двум лидерам предстоит обсудить "болевые точки" в мире и те проблемы, которые наблюдаются в двухсторонних отношениях.

В свою очередь Трамп заявил о том, что в понедельник, 16 июля, между Россией и США могут наладиться отношения. Путин отметил, что для лидеров двух стран наступило время "обстоятельно поговорить", потому они удалились в Готический зал, где их встреча пройдет тет-а-тет.

Стоит отметить, что в самом начале переговоров Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с успешным проведением ЧМ-2018, а также признался, что сам смотрел финальные матчи мундиаля.