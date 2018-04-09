Китай обратился за защитой в ВТО против новых санкций США

Китайские власти подали иск в ВТО в ответ на введение новых санкций со стороны США. В Пекине крайне удивились действиям Белого дома, поэтому намереваются защищать свои интересы на международном уровне.

Об этом рассказал официальный представитель Министерства коммерции КНР. Перед тем как обратиться в международные инстанции для решения вопроса, власти Китая заявляли, что абсолютно недовольны действиями американского правительства. Министерство выступало с жесткой критикой по поводу введения дополнительных санкций на китайские товары, отмечая, что выражает протест, поскольку действия США совершенно неприемлемы.

Кроме того, в Пекине отмечали, что введение новых пошлин вредит не только экономике Китая, но и самим США, а также отрицательно влияет на международную экономику и торговлю в целом.

Обращаясь в ВТО, власти КНР взывали международную организацию к защите правил свободной торговли и к необходимости поддержания уровня мировой торговли.

Напомним, ранее правительство США заявило об ужесточении торговой войны с Китаем и введении новых санкций на сумму 200 миллиардов долларов. Тем самым увеличив в несколько раз свои предыдущие меры относительно китайского импорта, которые составили 50 миллионов долларов. Правительство Китая пыталось сгладить возникшие разногласия и недопонимание. Власти даже официально обратились к местным СМИ, чтобы те как можно меньше критиковали Дональда Трампа. Однако это не помогло. США пока не дали комментарий относительно действий китайских властей.