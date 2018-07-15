Трамп: У нас с Путиным все будет в порядке

Американский президент уверен, что встреча пройдет в положительном русле. По его словам, негативных исходов не предвидится.

Как известно, в Хельсинки уже началась встреча между президентом России Владимиром Путиным, который немного опоздал, а также лидером США Дональдом Трампом, прибывшим в Финляндию накануне. Пока Трамп ожидал Путина, он решил пообщаться с журналистами и рассказать о том, чего ожидает от предстоящей встречи.

Так, по словам Трампа, во время встречи все "у нас будет в порядке", встреча пройдет в положительном ключе, тем более, никаких негативных исходов встречи не предвидится.

Стоит отметить, что во время встречи Дональд Трамп и Владимир Путин намерены обсудить вопрос о двусторонних отношениях, а также темы, касающиеся международной политики.