Встреча президентов США и России: Путин приземлился в Хельсинки

Несколько минут назад, примерно в 13:10, президент России Владимир Путин сошел с борта самолета, доставившего его в Хельсинки, где тот встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Уже 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу. Мероприятие, на котором президенты США и России будут общаться в таком формате, будет проходить впервые. От данной встречи многие ожидают серьезных последствий и итогов, ведь Путин с Трампом будут говорить об актуальных проблемах всего мира. На обсуждение будет поднят ряд вопросов, среди которых также тема Украины и Сирии.

Путин уже сошел с самолета. Его встретила делегация. Президент России пожал руки своим встречающим и сел в автомобиль. Путин, в сопровождении охраны, уже выехал из аэропорта и направляется на встречу к Трампу.