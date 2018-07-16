"Не надо порожняк гнать": Россияне раскритиковали слова президента Хорватии о несогласии с изоляцией России

По мнению пользователей сети, Хорватия слишком маленькая страна, чтобы на что-то повлиять, и по этой причине не в состоянии диктовать Евросоюзу, как ему поступать. "Не надо порожняк гнать", - по-простому выразились они.

Накануне лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович в положительном ключе высказалась о России и отметила, что не согласна с идеей об ее изоляции. Между тем, ее слова решили прокомментировать россияне. В сети они стали бурно обсуждать их и в результате чуть ли не полностью раскритиковали.

"Есть желание, но нет возможности", - считают они. Аргументируя это, пользователи сети утверждали, что от ее слов нет толку, как и от подобных заявлений со стороны Венгрии, Италии и других стран, ведь они не настолько влиятельны, чтобы заставить ЕС или США поменять свое мнение относительно России.

Тем не менее, все же нашлись те, кто похвалил президента Хорватии за ее публичное несогласие с изоляцией РФ. По их мнению, все больше стран начинают трезво смотреть на ситуацию, и это хорошо для россиян, ведь может повлиять на их будущее.