Помпео рассказал о готовности встретиться с Лавровым в Хельсинки‍

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки выразил благодарность правительству и народу Финляндии за возможность встретиться и провести переговоры с представителями власти Российской Федерации.

Сегодня СМИ чуть ли не по всему миру пишут о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Событие считают очень важным. Тем не менее, не только оно запланировано на сегодняшний день в Хельсинки. Также здесь должна состояться встреча американского госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

С утра 16 июля Помпео рассказал о готовности ко встрече. Также он отметил, что на ней также будет присутствовать руководитель МИД Финляндии. Вместе с коллегами он планирует обсудить общие проблемы трех стран и их возможные способы решения.