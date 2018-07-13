Трамп заявил, что его раскритикуют американцы, даже если он захватит Москву

По словам Трампа, даже если он захватит Москву, СМИ будут критиковать его за то, что в качестве компенсации за все грехи Россия не отдала ему Санкт-Петербург. Такое заявление американский лидер сделал накануне саммита с Путиным в Хельсинки.

Как известно, уже совсем скоро состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки. Пока Трамп ожидает Путина, то старается как-то развлечь не только себя, но и своих подписчиков в соцсети. Так, он разместил пост, в котором рассказал о том, что в любом случае подвергнется критике со стороны американцев после саммита с Путиным сразу же после встречи в Хельсинки.

По словам Трампа, несмотря на то, как он проявит себя на встрече, даже если он захватит Москву в качестве компенсации за все грехи и зло, которые совершила Россия, его раскритикуют, заявят, что он был недостаточно хорош и ему должны были отдать еще и Санкт-Петербург.

Американский президент отметил, что большая часть СМИ США на самом деле являются врагами народа.