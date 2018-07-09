Трамп отметил хорошую организацию ЧМ и поздравил россиян

После завершения финального матча мирового турнира по футболу, который состоялся вчера в Москве, на своей официальной страничке в Twitter, президент США написал поздравление.

Поздравительная речь, прежде всего, была адресована победителям Чемпионата мира 2018 сборной Франции. Дональд Трамп похвалил французских футболистов и назвал их игру оригинальной. Стоит отметить, что французская сборная показала действительно достойную игру, подлавливая хорватов на их ошибках, которые они отчаянно совершали в надежде отыграться. Попытки оказались тщетными, сборная Хорватии уступила сборной Франции, тем самым став серебряным призёром турнира. Однако финал был ярким, как и весь чемпионат.

Отдельное поздравление американский лидер подготовил для Путина и всей России. Дональд Трамп отметил хорошую организацию международного турнира и гостеприимство принимающей стороны. Президент США не раз отмечал, что является поклонником футбола, но из-за большого количества обязанностей не успевает следить за состязаниями любимых спортсменов. Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории США, тогда и у американцев будет возможность показать своё гостеприимство.

Ранее глава FIFA отметил, что ЧМ-2018 стал лучший за всю историю проведения футбольного турнира.