"Весь мир наблюдает": в Хельсинки в связи с саммитом США и России спроецировали лозунг

Именно эта фраза несколько часов подряд светилась на здании расположенном около Президентского дворца, где и пройдет встреча лидеров двух стран.

В связи с предстоящим саммитом, который состоится сегодня в 13:20 по московскому времени в Хельсинки введены повышенные меры безопасности. Однако это не помешало финским активистам дать о себе знать. Ночью они разместили видеопроекцию, которая несколько часов к ряду символично привлекала к себе внимание местных жителей. Видеопроекция довольно проста, но крайне подходящая для ситуации. Она состоит из одной фразы: «The whole world is watching», что в переводе означает «весь мир наблюдает». И это действительно так.

Власти столицы отмечают рост популярности города ввиду проведения в нем такого важного для международной арены политического мероприятия.

Надпись была размещена на здании, прилегающем к Президентскому дворцу. Акция не закончилась одной лишь видеопроекцией. Сеть заполонили видео, снимки, особенно много их было на сайте организации Human Rights Campaign. Это американская компания, которая занимается защитой прав человека. По предварительным данным, именно она и была организатором проводимой акции.

Не только местные активисты обращают внимание на саммит России и США. Напомним, ранее финские журналисты опубликовали письмо-обращение в крупной газете сразу на трех языках, в котором отметили, как важен всему миру успешный результат встречи глав двух государств.