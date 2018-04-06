Кремль: Путин и Трамп в Хельсинки обсудят тему Сирии

Дмитрий Песков, который занимает должность пресс-секретаря администрации президента России, отметил, что переговоры по данному вопросу могут выдаться непростыми.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшней встрече президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудят тему Сирии. По словам секретаря, между странами имеются разногласия по данному вопросу, ведь обе занимают в нем разные позиции: США не одобряют политических и внутригосударственных решений Ирана, а Россия выступает по отношению к нему как партнер по экономике.

Мнения обоих президентов в отношении того, как должна развиваться мировая обстановка и отношение к Сирии, разнятся, так что прийти к компромиссу, не говоря уже про обоюдное мнение, им будет довольно сложно, считают в Кремле.