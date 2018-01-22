Трамп рассказал о причинах ухудшения отношений между Россией и США

Трамп считает, что отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. По его мнению, в этом виновата только многолетняя глупость США и сфальсифицированная охота на ведьм.

Накануне встречи с российским президентом, лидер США Дональд Трамп решил раскрыть истинные причины ухудшения отношений между Россией и американским государством. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Так, по словам Трампа, именно США виноваты в том, что ухудшились отношения между Россией и Америкой. Он отметил, что отношения между двумя странами никогда не были гораздо хуже, чем сейчас.

Американский лидер также поспешил назвать причины, которые послужили поводом для разлада между двумя государствами. Трамп считает, что в этом виновата многолетняя глупость США, а также охота на ведьм, которая была полностью сфальсифицирована.