Жена Трампа прилетела на встречу к Путину в нелепом наряде

В Финляндии стоит почти 30-градусная жара, но Меланья Трамп решила выглядеть «стильно», несмотря на погоду.

Как сообщают СМИ, первая леди США, жена президента Дональда Трампа, прибыла в Финляндию в нелепом наряде. Меланья Трамп вышла из самолета, прибывшего в Хельсинки, в пальто. Образ жены американского президента вызвал массу негативных комментариев в Сети.

Также отмечается, что Меланья Трамп вышла из самолета не рядом с президентом США. Жена Трампа не дала своему мужу выйти первым и вышла перед ним. Из-за пальто, надетого в жару, Меланью Трамп высмеял ряд СМИ. Многие пишут, что на встречу с Путиным не стоит одеваться так тепло, ведь там и без того «будет жарко».

Как известно, сегодня состоится встреча Путина и Трампа. Перед поездкой в Хельсинки президент США уже побывал в Великобритании, где встретился с Королевой Елизаветой II. Многие ожидают, что встреча американского и российского президентов будет очень важной для всего мира. Появились версии и о том, что Путин с Трампом могут создать свой военный союз. Это предположение было выдвинуто на фоне проблем американского президента, чьи идеи и требования не спешат выполнять члены НАТО. Однако, версия о создании нового военного альянса подтверждений не получила.