Песков: НАТО увеличивает бюджет, значит, Россия должна быть начеку

Не так давно президент США увеличил затрачиваемые средства на формирование вооружения. По словам Трампа, данные меры необходимы для обеспечения безопасности Соединённых Штатов Америки. На что пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия, в случае необходимости, может дать достойный отпор.

Дмитрий Песков заявил, что наличие внушительного количества вооружения необходимо Российской Федерация для обеспечения противостояния Америке. То есть, стране не нужно пользоваться военными орудиями, достаточно, что оно просто есть. Однако для сохранения паритета между странами Россия должна быть бдительна. Военный арсенал РФ может в полной мере противостоять американскому. Песков утверждает, что для сохранения равенства сил между противостоящими державами необходимо создавать новые разработки в сфере оружия. Российские специалисты занимаются созданием новинок постоянно.

В марте текущего года о новых оружейных разработках доложил Владимир Путин, и предупредил, что в случае нападения на Россию или её союзников страна врагов получит ответ. Представители НАТО сочли такие заявления оскорбительными, и заявили, что вооружения США не направлено в сторону России.