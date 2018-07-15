Президент Хорватии не поддержала идею об изоляции России

По мнению Колинды Грабар-Китарович, страны должны вести диалог по вопросам безопасности. Подробности интервью с ней передает Associated Press.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович не поддержала идею об изоляции России. Такие данные передают зарубежные СМИ. Согласно данным, которые они предоставляют, большое впечатление на нее оказало посещение чемпионата мира по футболу, который накануне проходил в городах РФ. Глава Хорватии отметила, что уже абсолютно все страны устали от разногласий, которые на данный момент не дают достигнуть мира в политической сфере.

Грабар-Китарович считает, что обе страны, как Хорватия, так и Россия, должны стараться сотрудничать. Она считает, что таким образом можно избежать попыток изолировать последнюю.

В интервью также была затронута тема встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Хорватии надеется, что оба они подойдут к беседе со всей серьезностью, так как ее результаты отразятся на всех странах ЕС.