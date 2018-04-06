ГРУ подозревают в причастности к отравлению Скрипалей

Следователи Великобритании не исключат, что к отравлению могут причастны другие ведомства, однако действующие или бывшие сотрудники Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ также находятся под подозрением.

В газете The New York Times появилась информация о том, что в Скотланд-Ярде уже «приблизились к определению лиц», которые осуществляли операцию по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Допускается, что к инциденту имеют причастность люди из ГРУ, которые могут как действующими, так и бывшими сотрудниками ведомства.

Как сообщает издание, данные о подозрении к ГРУ предоставили чиновники из США и Великобритании. Помимо этого, эту версию также сообщил один из американских экс-чиновников. Так, ГРУ подозревается в причастности к отравлению Скрипалей.

Якобы, следователи Великобритании уже в скором времени смогут назвать имена и фамилии людей, которые совершали покушение на жизнь Скрипалей. Вместе с этим, в Скотланд-Ярде не исключают возможности того, что к данному инциденту причастны и другие организации, как частные, так и государственные.