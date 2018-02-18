Ассанжа хотели тайно выселить из посольства в Эквадоре

Великобритания ведет переговоры с властями Эквадора о возможности выселения Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора. Диалог, как выяснилось, продолжается уже несколько недель.

В посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks находится уже более 6 лет. Переговоры начались еще до приезда президента Ленина Морено Эквадора в Великобританию с официальным визитом.

Власти Эквадора отмечают, что на них оказывают сильное давление США, угрожая остановить перечисление денежных средств в качестве кредита, если они не освободят Ассанжа. Сообщается, что Эквадор потратил на содержание и охрану основателя WikiLeaks в своем посольстве около 5 миллиардов долларов. Специалисты напоминают, что в соответствии с нормами международного права Джулиан Ассанж имеет право на убежище. Президент Эквадора ранее отзывался о создателе организации как о «хакере», «унаследованной проблеме» и «камушке в ботинке».

Напомним, правительство Эквадора предоставило свою помощь основателю WikiLeaks в 2012 году. Просьба об убежище – единственно возможный в тех условиях выход. Однако власти Великобритании все равно намеревались арестовать Ассанжа за то, что тот не явился в суд, и не оставляют это намерение. Суд над «хакером» должен был состояться по факту обвинений его в изнасиловании. Дело было возбуждено правоохранительными органами Швеции. Однако вскоре ими же прекращено.