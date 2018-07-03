Трамп прибыл в Хельсинки на переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп прибыл в Финляндию с целью переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Встреча лидеров стран состоится в президентском дворце 16 июля в 13:00.

Дональд Трамп прилетел в Финляндию вместе со своей супругой Меланьей. До этого действующий глава США находился в Великобритании с рабочим визитом, после чего готовился к саммиту в Шотландии.

В сопровождении президентского кортежа президент отправился в отель Hilton Kalastajantorppa, который находится на берегу Финского залива.

Ранее стало известно о полноформатной встрече Трампа и Путина. Главы сообщили, что круг вопросов, вынесенных для обсуждения, довольно широкий.