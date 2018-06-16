Украинские танки "Оплот" признаны бесполезными

Танки «Оплот», создаваемые в Украине, признали бесполезными. Учитывая скорость производства техники, для укомплектования одной бригады потребуется десять лет.

Руководство украинской армии не перевооружает её танками, поскольку производство «Оплота» имеет низкую мощность и отрицает перспективу боевых машин на поле боя. Об этом рассказал бывший военнослужащий Алексей Бобовников в интервью для «Espreso.TV».

По его словам, на завод производится не более десяти танков в год. В связи с этим ля укомплектования одной бригады потребуется десять лет. За это время «Оплоты» теряют свою и без того низкую перспективность.

Ранее в Сети появилось видео, демонстрирующее работу танка Т-84 «Оплот». Боевая машина показывает ужасное выполнение своих функций и получает эмоциональные комментарии очевидцев соревнований.