Пушков назвал Трампа реалистом за его отношение к Украине

Как известно, буквально недавно глава Евросовета Дональд Туск рассказал об истинном отношении Трампа к Украине. По его словам, американский лидер больше симпатизирует России, нежели Украине.

Прокомментировать это заявление тут же поспешил российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал президента США Дональда Трампа реалист, ведь даже никто не удивляется, что он уже давно потерял интерес ко всему происходящему в Украине. По словам сенатора, Трамп реалистично оценивает то, что в мире многое зависит от России, а роль самого Киева исчерпывается только украинским кризисом, наступившим в 2014 году.

Пушков считает, что в целом Украина не дает никаких поводов для энтузиазма, потому Трамп в чем-то прав, относительно своих убеждений по поводу происходящего в мире.