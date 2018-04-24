Константин Хабенский попал в базу "Миротворец"

Знаменитый российский актёр Константин Хабенский занесён в базу данных украинской платформы «Миротворец». Артист обвинён внезаконном пересечении государственной границы Украины с целью проникновения на территорию полуострова Крым.



Константин Хабенский отправился в Крым, чтобы встретиться с воспитанниками Международного детского центра «Артек». В рамках кинофестиваля «Алые паруса» Хабенский рассказал посетителям об азах актёрской деятельности.

«Миротворец» был создан в 2014 году с цель публикации данных людей, которые считаются «агентами Кремля» и сепаратистами. Информация об «изменниках родины» собрана средствами разведки по различным источникам. В базу данных попадают не только отечественные деятели культуры, но и зарубежные.

Ранее сообщили, что в базу «Миротворца» по той же причине попал актёр российского кино Гоша Куценко