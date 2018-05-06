США угрожают Турции отменой поставок F-35 в случае покупки С-400 у России

Американские генералы НАТО обеспокоены планами Турции закупить у России средства ПВО С-400 «Триумф». Турецкому Минобороны предложили сделать выбор, на чьей стороне останется государство.

Руководители НАТО в США угрожают стратегическим турецким партнёрами лишением перспективного членства в Альянсе, если на их вооружение поступят российские средства ПВО, особенно, если это будет С-400. Ранее Турция уверяла, что никакой опасности С-400 Альянсу не представляет, но европейские и американские парламентарии были непреклонны.

В случае покупки С-400 Турция лишится современного истребителя F-35. В ближайшие два года США разместит в государствах Европы в общей сложности 66 истребителей, главной угрозой которым остаётся С-400 российского производства. Американские генералы настаивают на невозможности использовать С-400 и F-35 в одной армии, поскольку данные о технических характеристиках американского истребителя попадут в Россию, что сделает F-35 уязвимым.