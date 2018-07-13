Финские СМИ опубликовали письмо Путину и Трампу

Финское издание Helsingin Sanomat опубликовало обращение к лидерам двух государств накануне их предстоящей встречи.

Письмо появилось сразу на трех языках: финском, английском и русском. Журналисты начали напутствие с воспоминаний о предыдущих встречах, которые проходили на территории их страны. Они отметили, что для таких саммитов характерно особое явление, которое местные окрестили «Дух Хельсинки». Он выражается в том, что лидеры приезжают в Финляндию очень напряженными, но после проведения переговоров расстаются крайне доброжелательно, с улыбками на лицах.

Но в этот раз от прогноза исхода встречи СМИ отказались. События в странах и в мире меняются очень стремительно. Но журналисты выразили надежду, что главы двух мощных государств не станут решать вопросы, касающиеся европейских стран, без их участия.

Авторы отметили, что сложности в отношениях между США и Россией ставят в неблагоприятное положение весь мир, поэтому на благоприятный результат взаимодействия надеются все.

Напомним, саммит Трампа и Путина состоится 16 июля в Хельсинки, где лидеры планируют обсудить сложности во взаимодействии на международной арене, перспективы развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.