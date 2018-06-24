Россию обвинили в попытке разобщить американцев через соцсети

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сообщила, что Россия усиленно пытается «посеять раздор» среди американских граждан и использует для этого даже социальных сети.

По мнению политика, в американские спецслужбы зафиксировали попытки россиян использовать социальные сети, чтобы вызвать разобщенность у населения США. Более того, Нильсен отметила, что американские разведчики регулярно обнаруживают активность российских пользователей, которая носит вредоносный характер, направленную на избирательную инфраструктуру США.

Нильсен также дала комментарий относительно выдвинутых обвинений в адрес 12 российских граждан по поводу вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Она убеждена, что предполагаемое вмешательство оказало значительное влияние на исход гонки. При этом министр считает выдвинутые обвинения показателем того, что в США не потерпят стороннего вмешательства во внутренние дела. Последствия подобного так или иначе наступят.

Напомним, ранее США обвинили 12 российских представителей спецслужб в причастности к вмешательству в выборы президента. В России считают подобное заявление намеренным ввиду предстоящего саммита Путина и Трампа.