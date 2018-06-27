Небывалое высокомерие: немецкие СМИ упрекнули соотечественников в нетерпимости по отношению к России

Журналистка Катрин Шпёр раскритиковала соотечественников за высокомерное отношение к России. Всему виной высказывания немцев относительно того, что Россия не должна была становиться страной проведения ЧМ-2108 «по моральным соображениям».

Волну критики вызвали непрекращающиеся высказывания немцев по поводу проведения мундиаля в России. Граждане Германии уверены, что страна не заслужила такой чести, как проведение международного соревнования столь высокого уровня.

Журналистка убеждена, что немцам стоит прекратить строить из себя «моральных авторитетов». Она уверена, если хозяйку ЧМ по футболу начнут выбирать по принципу морали, то у ФИФА почти не останется вариантов. История многих государств хранит в себе темное прошлое. Но это не значит, что они в их современном облике недостойны принимать у себя интернациональные мероприятия. Сотрудница издания Die Welt остро подчеркнула, что США, Турция, Великобритания, Япония, страны Африки и другие государства «сидят на горах трупов» из своей прошлой истории, выходит, они тоже не могут претендовать на проведение международных соревнований.

К тому же, отмечает Катрин, многие иностранцы, приехавшие в Россию на ЧМ, были приятно удивлены разрушением всевозможных стереотипов, навязанных западными СМИ. Туристы единогласно заявляют, что в России безопасно и комфортно.