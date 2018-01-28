Туск рассказал, кому больше симпатизирует Трамп
По его словам, Трамп гораздо больше симпатизирует России, нежели Украине. Такое заявление глава Евросовета сделал во время своего интервью польским журналистам.
Как известно, практически весь мир ополчился на Россию, то и дело обвиняя ее в том, что она причастна к войне в Донбассе, отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, вмешательстве в американские выборы и так далее. Несмотря на это, у Российской Федерации есть и "поклонники", о которых и рассказал глава Евросовета Дональд Туск.
Так, журналисты поинтересовались у него, каким образом президент США Дональд Трамп относится к Украине, на что Туск ответил, что американский лидер симпатизирует ей меньше, чем России. По его словам, практически всегда в разговоре с Туском Трамп указывает на то, что он гораздо сильнее понимает, что "Россия сделала в Украине", однако по отношению к последней он испытывает "все меньше восторга".
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп признал, что Крым принадлежит России, так как там проживают русскоговорящие люди. В то же время он заявил, что вся ответственность за то, что полуостров и РФ воссоединились, лежит на его предшественнике, Бараке Обаме.