Трамп пренебрег этикетом и оскорбил Великобританию

Социальные сети взорвались негодованием из-за поступка Трампа на официальном приеме у Елизаветы II.

В сети был опубликован ролик, где видно, что глава США в один из моментов совместной прогулки с королевой внезапно обгоняет ее, а потом еще и преграждает ей дорогу своей спиной. Пожилая женщина вынуждена сначала догонять шустрого американского лидера, а потом еще и искать для себя возможность выйти вперед.

Мнения пользователей относительно поступка Трампа разделились. Одни считают, что сейчас нормы этикета Великобритании носят лишь рекомендательный характер. Другие уверены, что американский лидер прибыл в чужую страну, более того, в страну одного из ближайших союзников США, поэтому он должен чтить и соблюдать принятые там правила поведения. Однако все сошлись в одном: такая грубость в отношении пожилой женщины, которая стояла во главе страны, когда сам Трамп еще и не думал о какой-либо карьере, недопустима.

Дональд Трамп часто становится центральной фигурой, конфуз которой долго обсуждают в сети. Напомним, в прошлом году во время визита в Японию состоялось ритуальное кормление карпов. Однако вместо того, чтобы продолжать следовать примеру японского премьер-министра и всыпать корм в озеро с ложечки, американский лидер решил быстрее закончить это занятие и высыпал все из коробки. Специалисты отмечали, что большое количество корма ухудшает здоровье рыб, а также загрязняет пруд. Японским служащим пришлось поспешно устранить последствия конфуза.