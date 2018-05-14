Израиль нанес десятки ответных ударов по объектам ХАМАС

13 июля израильская армия за час обстреляла множество целей в секторе Газа. Как отметила пресс-служба, таким стал ответ на действия террористов, произошедшие накануне ночью.

По данным Израиля, члены террористической организации ХАМАС за субботу выпустили по южной части страны 50 минометных снарядов, ракет и воздушных шаров с горящими веществами. Это нарушает суверенитет и неприкосновенность израильского государства.

Израиль нанес десятки ответных ударов по штаб -квартире ХАМАС в Бейт-Лахии. Ракеты поразили оружейные склады, офисы, штаб руководства и тренировочные базы радикалов. Как представитель Армии обороны Джонатан Конрикус, израильские снаряды попали в минимум 40 объектов ХАМАС.