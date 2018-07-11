Украина покупает у французской корпорации 55 вертолетов для силовых структур

14 июля об этом заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Он разместил запись на странице в Twitter.

Правительство Украины подписало крупный контракт с французской корпорацией Airbus Helicopters. Согласно соглашению, УАТП "Хорив-Авиа" от лица МВД покупает 55 единиц воздушно-транспортной техники общей стоимость 555 миллионов евро. Владимир Гройсман отметил, что частично эту сумму покроют партнеры из Франции.

Само мероприятие состоялось в Киеве в здании Кабинета министров Украины. Со стороны Франции пришла посол Изабель Дюмон.

Зарубежные вертолеты предназначены для нужд различных силовых структур Украины. Среди них: пограничная служба, Национальная гвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и полиция. Одной из задач станет патрулирование территории.