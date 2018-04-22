Выступление Порошенко перед пустым залом высмеяли в сети

Пользователей социальных сетей развеселила фотография с совместного брифинга на саммите НАТО украинского президента Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Мероприятие проходит в Брюсселе.

На снимке, попавшем в сеть, видно, что во время выступления главы Украины стулья в зале практически полностью пусты. Лишь некоторые места заняты журналистами. Пользователи, уже успевшие прокомментировать случившееся, подчеркнули, что этого следовало ожидать. Никто больше не рассчитывает услышать от украинского лидера что-то новое. Другие решили сыронизировать, отметив, что журналисты предпочли выступлению Порошенко уйти в пресс-центр ЧМ-2018.

Однако некоторые пытались немного защитить главу Украины от шквала насмешек, предположив, что фотография демонстрирует лишь репетицию выступления, поэтому в зале нет никого, в том числе, прессы. А особенно остроумные пользователи уверены, что все зрители просто вышли на обед.

Петр Порошенко нередко становится объектом насмешек. В прошлом году социальные сети высмеяли оговорку украинского президента в опубликованной им на своей странице в Facebook видеозаписи. В ней глава Украины хотел подчеркнуть угрозу со стороны РФ, но оговорился, отметив «подлости украинского режима».