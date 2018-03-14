Путин поздравил Макрона с годовщиной взятия Бастилии

14 июля Франция отмечает национальный праздник, начиная с 1880 года. Пресс-служба Кремля привела текст телеграммы на официальном сайте.

Российский президент Владимир Путин воспользовался годовщиной взятия парижской тюрьмы Бастилия, чтобы поздравить коллегу Эммануэля Макрона. Политический лидер отметил высокий уровень российско-французских отношений и единство государств по важным вопросам в Европе. По мнению Владимира Путина, тесное взаимодействие между странами способствует миру и стабильности на всем континенте.

Владимир Путин напомнил о визите Эммануэля Макрона в Россию, который состоялся в мае. Российский лидер надеется, что мероприятие укрепит дипломатические связи Москвы и Парижа. Он призвал коллегу к совместным действиям по решению актуальных проблем.