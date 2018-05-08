«"Домашняя заготовка" США», - Пушков высказался по поводу новых обвинений в адрес России

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обвинения США в сторону России. По его словам, это не более чем «домашняя заготовка» перед встречей двух лидеров.

Такое заявление сделал политик на своей страничке в социальной сети Twitter. Он убежден, что это намеренная провокация, которая сделана с целью испортить атмосферу перед предстоящим саммитом Путина и Трампа.

Алексей Пушков указал, что авторами нового всплеска обвинений являются противники американского президента. Им необходимо держать лидера США «на крючке», поэтому в ход идут самые разнообразные методы. Член Совета Федерации уверен, что это все планировалось заранее и уже прогнозирует массовую истерию, которая начнется в штатах ввиду сделанного заявления. Пушков иронизирует, говоря о том, что случившееся является просто «невероятным совпадением».

Напомним, ранее США выдвинули обвинения 12 российским гражданам, заявив об их причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году. Все 12 человек, которые получили обвинения, являются работниками спецслужб. Российским разведчикам вменяется в вину взлом компьютерной сети Хилари Клинтон, а также партии демократов США.