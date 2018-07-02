Гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" успешно прошли испытание в России

В июле на третьем этапе вооружение уничтожило условную цель на расстоянии порядка 800 километров. Об этом рассказали на канале CNBC, ссылаясь на данные разведки США.

Военные эксперты предполагают, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" поступят на вооружение в России к 2020 году. Во время серии испытаний ракеты были 12 раз успешно запущены истребителями-перехватчиками МиГ-31. Самолеты способны разместить на борту лишь один боеприпас такого типа. В ближайшем будущем военные намерены протестировать возможности нескольких "Кинжалов" на стратегических бомбардировщиках. Вероятно, это будут Ту-22М3.

СМИ впервые узнали о новейших ракетных комплексах России в марте от президента Владимира Путина. Насколько известно, "Кинжалы" развивают максимальная скорость в 10 раз выше звуковой. Это позволяет обходить все существующие системы противоракетной и противовоздушной обороны. CNBC отметили, что в настоящее время США никак не сможет защититься от потенциального удара "Кинжалом".