Под Саратовом российские военные массово ударят из тяжелых огнеметов "Солнцепек"

19 июля они проведут учения на полигоне "Шиханы". Об этом рассказала пресс-служба Минобороны.

Российские военные развернут под Саратовом 15 тяжелых огнеметов системы ТОС-1А, получившей название "Солнцепек". Техника выедет на полигон маршем и выстроится в боевом порядке. Проект "Солнцепеков" создали в 2001 году на платформе советского среднего танка Т-72. Эти комплексы используют для поддержки танкистов и мотострелков.

Военнослужащим предстоит выполнить нормативы по развертыванию и загрузке боеприпасов. Кроме того, отработать совместные маневры с беспилотными подразделениями. Напоследок все огнеметы массово ударят одновременным залпом по условным целям.

В мае Минобороны РФ испытали новую беспилотную машину "Уран-9". Этот боевой транспорт разработан для разведывательных целей и огневой поддержки пехоты. Он вооружен пулеметом, 30-миллиметровой автоматической пушкой и огнеметами "Шмель-М". Операторы направляют "Уран-9" с большого расстояния.