"Большая ошибка": в Лондоне Трамп снова заявил об угрозе "Северного потока-2"

Президент США считает, что Германия и НАТО принимают "ужасающие" решения. Об этом он заявил 13 июля на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

В четверг Дональд Трамп прибыл в Лондон для ряда политических мероприятий. Находясь перед СМИ он снова выступил с критикой строительства газопровода в Европу по дну Балтийского моря. Президент рассказал об угрозе "Северного потока-2" для Германии. По его данным, страна будет получать до 70% всего топлива из России. Дональда Трамп добавил, что "Северный поток-2" может отрицательно сказаться и на деятельности НАТО в регионе.

Он подчеркнул, что немецкий канцлер Ангела Меркель совершает "большую ошибку" - не стоит покупать газ у России. Политик считает, что Германия ослабела и готова позволить другой стране получить над собой огромную власть. Из-за этого может пострадать народ.