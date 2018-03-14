Ученые уличили НАТО в бомбардировках Ливии снарядами с обедненным ураном

12 июля ливийские физики-ядерщики представили в правительстве доклад, доказывающий применение такого оружия. Об этом СМИ рассказал советник комитетов по атомной энергии и окружающей среде Нури ад-Друки.

Ученые из Ливии исследовали штаб-квартиру вооруженных войск страны, которая в 2011 году подверглась бомбардировке со стороны войск НАТО. В разрушенном здании они нашли зоны повышенной радиоактивности. Дальнейшее изучение образцов показало, что НАТО применяло снаряды, наполненные обедненным ураном.

Таким образом исследователи уличили Североатлантический Альянс в нарушении международных договоренностей. Нури ад-Друки обещает лично донести информацию из доклада в МАГАТЭ и другие контролирующие организации. Он будет добиваться исследований с целью найти следы аналогичных бомбардировок в других регионах Ливии.

В 2011 году на территории страны возник крупный политический кризис, связанный с отстранением правителя Муаммара Каддафи, руководившего более 40 лет. Конфликт перерос в гражданскую войну между недовольным населением и войсками правительства. События спровоцировали интервенцию западной коалиции по соответствующей резолюции СБ ООН.