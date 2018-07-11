МИД РФ выразил протест Греции, пообещав принять меры

Посла Греции в России вызвали в МИД, чтобы выразить решительный протест действий представителям его государства. Сергей Лавров назвал причины, из-за которых Греция выслала российский послов.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что представители МИД РФ направили письмо послу Греции с протестом и необходимостью явиться в ведомство из-за высылки двух российских дипломатов, а также еще нескольких граждан России.

Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, это действие никак не было обосновано при том, что Греция и Россия сейчас находятся в более чем теплых политических отношениях. А это провокационное действие способно нанести им непоправимый ущерб. В ведомстве подчеркнули, что, скорее всего, в адрес Греции будет направлен «зеркальный» ответ.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров предположил, что причиной такого поступка его греческого коллеги послужил саммит НАТО, который проходит в эти дни в Брюсселе. Более того, после объявления о действиях МИД Греции Вашингтон выразил этой стране свою поддержку в одном из заявлений госдепа.