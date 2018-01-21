Na zdorovje: в Хельсинки принимающий Трампа отель повесил баннер с местным тостом

Жители Финляндии забавно учат иностранцев своему языку накануне знаковой встречи президентов США и России. Об этом сообщила пресс-служба организации Kämp Collection Hotels.

Во время визита в Хельсинки Дональд Трамп должен поселиться в отель St. George, расположенный в центре финской столицы. Сотрудники принимающего заведения повесили над улицей баннер, приветствующий политиков на трех языках. Главная фраза "Kippis" равноценна английскому keep peace - "соблюдайте мир".

Рядом с призывом авторы баннера пояснили, что выражение является традиционным местным тостом в Финляндии. Оно также эквивалентно российскому "na zdorovje" и американскому "cheers".

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились 16 июля встретиться в Хельсинки для переговоров. На повестке стоят вопросы взаимоотношений между странами, противодействие терроризму, а также вооруженные конфликты в Сирии и Украине. По итогам беседы должны провести совместную пресс-конференцию.