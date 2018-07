В Лондоне протестующие надули огромного малыша-Трампа

13 июля над Парламентской площадью поднялась шестиметровая кукла с лицом президента США. По словам СМИ, британцы недовольны визитом политика в столицу страны.

Протестующие изобразили Дональда Трампа в виде огромного пухлого малыша с характерной прической, подгузником и смартфоном в правой ладошке. Участники акции несут фигуру по Лондону на высоте около 15 метров.

Американский президент прилетел в столицу Королевства в четверг. В пятницу он должен провести встречу с премьер-министром Терезой Мэй. Активисты движения "Останови Трампа" заранее обратились за разрешением к мэру Садику Хану. Они даже принесли петицию с 10 тысячами подписей с просьбой провести митинг именно в день, когда Дональд Трамп будет находится в Лондоне. Британцы намерены донести гостю свое недовольство его политическими действиями.

Глава города Садик Хан разрешил проведения акции, чтобы не ущемлять свободу слова граждан. Во время беседы с журналистами BBC он отметил, что другие демонстранты запланировали мероприятие в поддержку Дональда Трампа. Его он тоже поддержал.

"Trump baby" balloon is brought back down to earth after protesters flew it over London, England, for two hours during the president's U.K. visit. https://t.co/0EHINOrmjw pic.twitter.com/iey7HN9Oqp