В Лондоне протестующие надули огромного малыша-Трампа

13 июля над Парламентской площадью поднялась шестиметровая кукла с лицом президента США. По словам СМИ, британцы недовольны визитом политика в столицу страны.

Протестующие изобразили Дональда Трампа в виде огромного пухлого малыша с характерной прической, подгузником и смартфоном в правой ладошке. Участники акции несут фигуру по Лондону на высоте около 15 метров.

Американский президент прилетел в столицу Королевства в четверг. В пятницу он должен провести встречу с премьер-министром Терезой Мэй. Активисты движения "Останови Трампа" заранее обратились за разрешением к мэру Садику Хану. Они даже принесли петицию с 10 тысячами подписей с просьбой провести митинг именно в день, когда Дональд Трамп будет находится в Лондоне. Британцы намерены донести гостю свое недовольство его политическими действиями.

Глава города Садик Хан разрешил проведения акции, чтобы не ущемлять свободу слова граждан. Во время беседы с журналистами BBC он отметил, что другие демонстранты запланировали мероприятие в поддержку Дональда Трампа. Его он тоже поддержал.



