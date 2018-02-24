В Совете Федерации одобрили расширение прав Российской академии наук

Законопроект Госдуме в феврале предложил президент России Владимир Путин. В пятницу, 13 июля, сенаторы рассмотрели его и приняли положительное решение.

Подробнее о положениях закона сообщил Виктор Кресс, зампред комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию. После расширения прав Российская академия наук получит возможность накладывать вето на ликвидацию или изменение своих институтов. Их руководителей можно будет снять и назначить исполняющего обязанности лишь по решению особого федерального органа при условии поддержки со стороны президента РАН. Проект также регламентирует координацию и организацию научных изысканий в сфере российской обороны.

В Совете Федерации одобрили, что РАН нужно предоставить право направлять властям законодательные предложения, касающиеся науки. Эти предложения будут рассмотрены публично.

Появляются и обязанности. Академии наук предстоит по итогам года отчитываться перед президентом о достижениях научно-технической политики. Членам РАН необходимо прогнозировать различные направления научного, технологического и социально-экономического развития России. Вдобавок, составлять методики для системы высшего образования.

Закон также устанавливает правила международной деятельности РАН. Она получит право свободно договориваться о совместных исследованиях с зарубежными организациями, а также представлять Россию в рамках международных программ. В этой сфере российским академикам необходимо наладить обмен знаниями и развивать международные гуманитарные связи.