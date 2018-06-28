Глава МИД Франции: НАТО не собирается враждовать с Россией

Жан-Ив Ла Дриан прокомментировал достижения саммита в Брюсселе. Об этом он рассказал на французском телеканале BFM.

13 июля завершился саммит НАТО. По словам Главы МИД Франции, мероприятие прошло успешно и продуктивно. Все 29 участников организации подписали коммюнике по завершении. Свою подпись оставил даже представитель США. Министр отметил, что Альянс около 70 лет находится на страже мира. Его члены составили программу военного взаимодействия до 2020 года.

Жан-Ив Ла Дриан отметил, что НАТО стремится сохранить диалог с Россией и не собирается враждовать с государством. Дипломатические отношения будут сохраняться, несмотря на разногласия по ряду ключевых вопросов. Как-то "незаконное" присоединение Крыма и контроль борьбы против химического оружия.

Руководитель дипведомства также осудил американского президента Дональда Трампа за ряд его политических шагов. Как сказал, Жан-Ив Ла Дриан, политик угрожает выполнению Парижского соглашения по климату. Кроме того, действия США мешают Совместному всеобъемлющему плану действий, касающейся ядерного вооружения Ирана. В то же время Дональд Трамп пытается дестабилизировать обстановку в Евросоюзе своими проектами в сфере торговли. Напомним, в марте по инициативе Дональда Трампа США существенно повысило пошлины ввоз на стали, алюминия, а затем и европейских автомобилей.