"Уладим, как взрослые": в Финляндии продают пиво ко встрече Путина и Трампа

Такой маркетинговый ход предприняла пивоварня Rock Paper Scissors Brewing. О новинке написало издание Werben & Verkaufen.

16 июля в столице Финляндии запланирована встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Местные предприниматели не оставили это событие без внимания и даже выпустили в честь него особую линию пива. Юмористическая этикетка призывает государственных лидеров уладить все разногласия, "как взрослые". Оба президента изображены накануне популярной игры "камень, ножницы, бумага". Это является отсылкой к названию компании-производителя

Янне Сеппала, глава правления RPS Brewing утверждает, что они намерены выпустить около 10 тысяч бутылок ко встрече президентов. Стоимость одной составляет около 4 евро. Бизнесмен призвал Путина и Трампа воспользоваться советом, если переговоры не позволят уладить все актуальные разногласия. В настоящий момент партию пива развезли по ресторанам и магазинам крупных городов Финляндии.

Накануне встречи Дональд Трамп начал накалять обстановку вокруг строительства "Северного потока-2". На саммите НАТО он заявил, что российский газопровод сделает Германию "заложницей". Президент США намерен обсудить с Владимиром Путиным операцию в Сирии, предположительное вмешательство России в выборы, конфликт на востоке Украины и ряд других политических вопросов. Он также назвал главу РФ своим конкурентом.