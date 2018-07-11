Порошенко рассказал о позиции Трампа касательно Крыма

Скоро в Хельсинки пройдет саммит США-Россия, где встретятся Дональд Трамп и Владимир Путин. Президент Украины решил еще перед этим событием сразу обозначить позицию Трампа по поводу полуострова Крым.

Данное сообщение появилось на официальном портале Петра Порошенко. По его словам, он поговорил с американским президентом во время проведения саммита НАТО в Бельгии. Порошенко заявил, что перед предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, ему было необходимо побеседовать с президентом США. Теперь он рассказал о позиции американского президента по поводу полуострова Крым.

Своим разговором с Дональдом Трампом Петр Порошенко крайне доволен. Президент Украины подчеркнул, что «непризнание аннексии Крыма» было одобрено абсолютно всеми членами НАТО, а также и Дональдом Трампом. Согласно сообщению Порошенко, статус Крыма был определен довольно четко.

Напомним, что все слухи о том, что Трамп признает Крым частью России возникли только недавно, когда на вопрос о том, признает ли он полуостров частью другой страны, он ответил только «посмотрим». К слову, американский президент говорил о том, что на саммите США-Россия настроен задать интересующие его вопросы Владимиру Путину касательно Сирии и Украины.