Украина намерена сама создавать ракеты для "Бук-М1"

За последнее время украинская промышленность наладила производство основных элементов и сейчас готовится расширить возможности отечественных зенитно-ракетных комплексов. Об этом пишет официальное СМИ Минобороны "Народная Армия".

Конструкторы Украины уделяют большое внимание старой модели ракеты 9М38М1. Они сконцентрировали усилия на модернизацию двигателей и ракетного топлива. Именно эти составляющие определяют разгон, максимальную скорость и расстояние, которое может пролететь снаряд. Сотрудники "Павлоградского химического завода" намерены сами создавать твердое топливо. Они разработали новую смесь пороха, которая усилит ракеты "Бук-М1". Кроме того, специалисты дорабатывают программное обеспечение.

Разработчики уже приступили к испытаниям модернизированных ракет. Они ожидают, что внесенные изменения ускорят ракету и позволят ей поражать цели на больших расстояниях. В случае успешных тестов - ракетчикам предстоит заменить топливные элементы в отремонтированных ракетах "Бук-М1". Украинцы также приобрели за границей новое оборудование, при помощи которого составят замкнутый цикл изготовления ракет. В будущем эти установки намерены использовать при создании украинского зенитно-ракетного комплекса средней дальности.