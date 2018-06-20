Депутат Рады: украинский вопрос начинает раздражать Европу

Нестор Шуфрич обвинил коалицию и президента страны в невыполнении минских соглашений. Украинский нардеп побывал на саммите Парламентской ассамблеи ОБСЕ и был крайне удивлен раздражением, которое там вызвал Киев.

Как утверждают СМИ, ссылаясь на заявление Шуфрича, в мире прекращают обсуждение вопросов об Украине. Нардеп надеется, что проблема Киева будет обсуждена во время встречи Трампа и Путина. На данном мероприятии президенты США и России должны будут поговорить об Украине, Сирии. Также будет поднят вопрос, обсуждаемый уже давно. Путин с Трампом поговорят об обвинениях в адрес Кремля, который обвиняют в причастности к вмешательству в американские президентские выборы.

Нестор Шуфрич рассказал, что вопрос об Украине уже начинает раздражать ЕС. По словам нардепа, он увидел такую реакцию на берлинском саммите. Там не могут понять, почему Украина не может выполнить минские соглашения. Становится странным, что парламент страны не хочет принимать законы, хотя это может делать только он.

Этого не сделают за Киев в бундестаге, этот вопрос не решат в конгрессе США и в Госдуме РФ. Принимать украинские законы могут только народные депутаты Украины, а им этого не дают сделать, утверждает Нестор Шуфрич, президент Порошенко и коалиция. Якобы, глава страны блокирует выполнение минских соглашений, а это крайне раздражает Европу.